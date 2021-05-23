Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz cuma gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde çekilen görüntülerde seyir halindeki bir otomobilin üstünde yatan bir kişi ve arka kapı açık bir şekilde ayakta duran bir kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Polis ekiplerinin görüntüleri izleyerek bulduğu araç sürücüsü H.Ö'ye ‘araç dışına yolcu bindirmek ve 2. kez muayene yaptırmamak’ suçundan bin 875 lira cezai işlem uygulandı. Araç üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yapan C.Y. ve M.A. isimli şahıslara da ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ten adli işlem başlatılırken, araç trafikten men edildi.