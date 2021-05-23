Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kemal Dedeman Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde devam eden tadilat esnasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 24 kişi kampüs içerisindeki diğer hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir yangın alanında incelemelerde bulunarak, hastaları ziyaret etti.

"BÜTÜN BİRİMLERİMİZ OLAYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Yangına kısa sürede müdahale edildiğini ve araştırmaların devam ettiğini söyleyen Vali Günaydın, “Bugün sabah saatlerinde onkoloji servisimizde yapılan tadilat sırasında çıkan yangın sonucu 11 hastamız ve 13 personelimiz etkilendi. Yangına arkadaşlarımız çok kısa sürede müdahale ettiler ve söndürdüler ancak duman nedeni ile etkilenen hem hastalarımız var hem de personelimiz var. Şu anda tedavileri devam ediyor" dedi.

Konu ile ilgili araştırmalarının sürdüğünü ifade eden Günaydın, "Tüm hastalarımıza ve personelimize geçmiş olsun diyoruz. Rektörümüz, başhekimimiz, il sağlık müdürümüz buradalar. Bütün birimlerimiz olayı yakından takip ediyor. Bütün hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz” dedi.