Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Efeler ilçesindeKİ Mimar Sinan Mahallesi Polis Okulu yakınlarındaki bir arazide saat 17.00 meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başlayan baba oğul arasındaki gerilim genç U. Ö'nün babasını bıçaklamasıyla sonuçlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı F.Ö., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya müdahale etmeye gelen polise köpek saldırdı

Olaya müdahale etmek için bölgeye gelen polis memuru M.O. ise olayın şüphelisi U.Ö.’yü gözaltına almak isterken bir köpeğin saldırısına uğradı. U.Ö.’nün olduğu iddia edilen köpeğin saldırısı sonucunda bacağından yaralanan polis memuru M.O. da mesai arkadaşları tarafından ekip otosu ile hastaneye kaldırıldı.

Her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.