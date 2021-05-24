Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da yaşayan 42 yaşındaki Selim Şenol ve Endonezya uyruklu Rumarjati Yahya Saragıh (42) internet üzerinden tanışıp 25 Nisan 2018’de resmi nikahla evlendiler. Çift, nikah sonrasında Rumarjati'nin kimlik alabilmesi için gereken 90 günlük başvuru süresini kaçırdı. Ülkeye bir daha giriş çıkış yaparsa kimlik alabileceğinin söylenmesi üzerine Şenol, eşini 11 Eylül 2018’de ülkesine gönderdi.

İddiaya göre, Selim Şenol’un eşi Rumarjati ülkeden çıkış yaptı ancak dönüşte havalimanındaki gümrük polisinden 'vize ihlal cezası' aldığını ve 5 yıl süreyle ülkeye giriş yapamayacağını öğrendi. Rumarjati bunun üzerine Endonezya’daki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’na başvurarak 'özel meşruhatlı vize' aldı.

ENDONEZYA YERİNE MALEZYA'YA GÖNDERİLDİ

31 Aralık 2019’da Rumarjati'nin Türkiye’ye gelmesi için tekrar bilet alındı fakat talihsiz yine bir problemle karşılaştı. Rumarjati, elinde özel meşruhatlı vize olmasına rağmen İstanbul Havalimanı gümrüğünden ülkeye giremedi ve Endonezya yerine yanlışlıkla Malezya'ya gönderildi.

Selim Şenol, aldıkları uçak biletleriyle maddi, yaşadıkları 3 yıllık ayrılıkla manevi olarak yıprandıklarını belirtti. Şenol, eşinin elinde 'özel meşruhatlı vize' olmasına rağmen ülkeye giremediğini belirterek, "Meşruhatlı özel vizenin konsolosluktan veriliş tarihinde konsolosluğun Ankara’daki Göç Genel Müdürlüğü’ne faks üzerinden dosya takip numarasını göndermesine rağmen, Genel Müdürlüğün zamanında havalimanı gümrük polisi veya diğer bir kurumlarla yapması gereken yazışmayı zamanında yapmamasından dolayı benim eşim kanunen elindeki evraklar tam olmasına rağmen sanki bir suçlu gibi deport edildi. Yani ülkemden kovuldu” dedi.

"EŞİMDEN BİR HAFTA SONRA HABER ALABİLDİM"

Yaşadıkları mağduriyeti anlatan Şenol, "Eşimi orada ülkesine gönderdiklerini zannederken, deport edilirken eşim yanlışlıkla Malezya’ya gönderiliyor. Malezya’da ben eşimden bir hafta sonra haber alabildim" diye konuştu.

Selim Şenol çözüm isteğini tekrarlayarak, "Bu süreç üç yıldır devam ediyor. Üçüncü kez vize talebinde bulunduk, araya Covid-19 girdi. O vizemiz de yandı. Yetkililerin beni duymasını istiyorum. 3 yıldır resmi nikahlı eşimle bana yaşatılan mağduriyetlerin son bulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.