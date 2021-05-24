Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan ve cuma akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Hafta sonu kısıtlamasını yazlıklarında veya başka kentlerde geçiren vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Kilit kavşakta birleşen sürücüler, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

TAMPON TAMPONA İLERLEDİLER

Özellikle Kırıkkale-Ankara yönünde oluşan uzun kuyrukta trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler tampon tampona ilerledi. Trafik ekipleri de sıkışan trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf etti.