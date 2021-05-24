Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 sebebiyle uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs'ta son buldu. Tam kapanmada istenilen sonucun alınması üzerine yasaklar hafifletildi. Birkaç gündür devam eden yağışlı hava sonrası bugün güneş açınca İstanbullular ile yabancı turistler, megakentin en meşhur noktası Taksim'e akın etti. Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli yaşandı. Hafta içi her gün saat 21.00 itibarıyla uygulanan kısıtlama öncesi yoğunluk yaşandı, hâl böyle olunca fiziki mesafe de hiçe sayıldıç Bazı kişiler ise koronaya rağmen yolda yürürken maskelerini çıkarıp yiyecek ve içecek tüketti. Güvenlik güçleri, kurallara riayet etmeyenleri sık sık uyardı.