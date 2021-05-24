Covid-19 sebebiyle uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs'ta son buldu. Tam kapanmada istenilen sonucun alınması üzerine yasaklar hafifletildi. Birkaç gündür devam eden yağışlı hava sonrası bugün güneş açınca İstanbullular ile yabancı turistler, megakentin en meşhur noktası Taksim'e akın etti. Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli yaşandı. Hafta içi her gün saat 21.00 itibarıyla uygulanan kısıtlama öncesi yoğunluk yaşandı, hâl böyle olunca fiziki mesafe de hiçe sayıldıç Bazı kişiler ise koronaya rağmen yolda yürürken maskelerini çıkarıp yiyecek ve içecek tüketti. Güvenlik güçleri, kurallara riayet etmeyenleri sık sık uyardı.
İstiklal Caddesi pandemi öncesine döndü!
24.05.2021 - 20:33 | Son Güncelleme: 24.05.2021 - 20:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'un meşhur İstiklal Caddesi'nde korona unutuldu. Caddede yaşanılan kalabalık korkuttu.
Etiketler : İstiklal Caddesi,Taksim,korona,kalabalık,virüs,
790963 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/790963.aspx
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