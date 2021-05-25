Sabah saat 05.30 sıralarında Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri son anda kendilerini dışarı attı. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Eyüpsultan'da korkutan yangın! Son anda kendilerini dışarı attılar
25.05.2021 - 07:07 | Son Güncelleme: 25.05.2021 - 07:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eyüpsultan'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın nedeniyle bölgeye birçok itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ev sakinleri son anda kendini dışarı attı.
Etiketler : eyüpsultan,eyüp yangın,yangın,
791012 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/791012.aspx
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