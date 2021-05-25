Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saat 05.30 sıralarında Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri son anda kendilerini dışarı attı. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.