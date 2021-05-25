İşgal altındaki Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezi, ismi belirtilmeyen Filistinli çocuğun gözaltına alınma anına ilişkin görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, 10 yaşındaki çocuğun gözaltına alınırken kardeşlerinin, ağladığı ve serbest bırakılması için polise yalvardıkları görülüyor. Öte yandan, görgü tanıkları İsrail polisinin, çocuğu bir müddet polis aracında tuttuktan sonra salıverdiğini ifade etti. Filistinli çocuğun neden gözaltına alındığına ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail polisi 10 yaşında çocuğu gözaltına aldı!
25.05.2021 - 07:30 | Son Güncelleme: 25.05.2021 - 07:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör devleti İsrail, işgal altındaki Kudüs'te 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı. Yayınlanan videoda 10 yaşındaki çocuğun polis arabasında beklerken kardeşlerinin, ağladığı ve polise yalvardıkları görülüyor.
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791013 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/791013.aspx
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