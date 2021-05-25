Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Konya'dan geldi, iddialara göre baba ve oğul araba meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Bu tartışma kanlı bir şekilde sona erdi, işte o haberin detayları... Pazar gecesi merkez Meram ilçesi Boruktolu Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, çiftçilik ve hayvancılık yapan Yaşar T. (52) ile oğlu M.T. (18) arasında araba yüzünden bir tartışma başladı.



Babasını tüfekle vurdu

Tartışmanın büyümesiyle M.T. yanında bulunan tüfekle baba Yaşar T.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Yaşar T., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı oğul ise Asayiş Şube Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.