Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kan donduran olay, öğlen saatlerinde Zonguldak merkez Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alacak verecek davası yüzünden kavgalı olan iki kuzen buluştu. A.K., ile buluşmaya gelen amcaoğlu Sercan K.'nın yanında arkadaşı Ferdi G.'de vardı. Konuşan taraflar arasında tartışma çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tartışmanın şiddetlenerek büyümesi üzerine A.K., araç içinde bulunan Sercan K. ile Ferdi G’yi silahla vurarak yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sercan K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ferdi G. ise ameliyata alındı.

Olay sonrası bölgeye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. A.K. ise olay sonrası gözaltına alındı.