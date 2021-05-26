Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 01.00 sıralarında Şişli Piyale Paşa Bulvarı'nda çıkan yangında 4 otomobil yandı. Çıkan yangın kısa süre içinde söndürülürken 2 otomobilde büyük hasar 2 otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Otomobillerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa zamanda kontrol altına aldı. Yangının çıktığı yere gelen olay yeri inceleme ekipleri, çevrede araştırma yaptı. Yangının çıkış nedeninin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu tahmin ediliyor.