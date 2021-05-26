Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Başak A. (47), erkek arkadaşı Adem A. (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle telefonda tartışmaya başladı.

Bunun üzerine Adem A., kız arkadaşının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi.

KURŞUN YAĞMURU

İşinden evine gelen Başak A. ve arkadaşı Özcan D., otomobilden inerek sitenin kapısını açarken Adem A., tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Sesleri duyan vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ameliyata alınan kadının ve arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, zanlı Adem A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.