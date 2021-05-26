Aynı aileden kişilerin olduğu aracın sürücüsü belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Ölen şahsın cesedini çıkarmak için makara sistemi kurarak halalar uçurumdan aşağı indi
Halatlar uçurumdan aşağı indi
Cesedini çıkarmak için makara sistemi kurarak halatlar uçurumdan aşağı indi. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.
Öte yandan, olayı duyarak bölgeye gelen ölen şahsın yakınları ise sinir krizleri geçirdi.