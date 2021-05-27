Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda K.A., F.S., U.Ö., H.A. ve F.S.'yi gözaltına aldı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile hap ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekmek arası uyuşturucu! Zehir tacirlerinin bu sefer başvurdukları yöntem herkesi şaşkına çevirdi. Mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde ortaya çıkan olayda tacirlerin ekmeği kullanması pes dedirtti.

Uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.