Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harun G., otomobilini park edip sahile indi. Freni boşalan otomobil yaklaşık 50 metre uçurumdan yuvarlandı. Olay sonrası kumsalda bulunan vatandaşlar panik yaşarken, kısa süre sonra otomobilde kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Araçta maddi hasar meydana geldi

Meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

TEM Otoyolu'nda tır kazası! Yol trafiğe kapandı TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrildi. Yol tamamen trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

"Araba havada üzerime uçuyor sandım"

Olay anında kayalıklarda oturan Murat Boz isimli genç ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Boz yaptığı açıklamada, “Yan tarafta kayada oturuyordum, arkamdan ses geldi. Bir döndüm baktım araba havada üzerime uçuyor sandım. Daha sonra takla atarak durdu. Müdahale için geldim, aracın önünde damlayan bir sıvı gördüm, yakıt sandım. Benzin mi, dizel mi olduğunu anlamadım o yüzden müdahale edemedim.

"Aracın sahibi kumsaldaydı, büyük ihtimal freni boşaldı da düştü"

Herkes toplandı buraya, ambulans görevlileri geldi. Aracın sahibi kumsaldaydı, büyük ihtimal freni boşaldı da düştü" ifadelerini kullandı. Otomobil sürücüsü Harun G. olay yerine gelen polis ekiplerine ifade verdi. Ekipler ise yaptıkları kontrollerin ardından olay yerinden ayrıldı.

2021'nin ilk 4 ayında 108 bin 171 trafik kazası gerçekleşti 2021 yılının ilk 4 aylık diliminde, 108 bin 171 trafik kazası meydana geldi. Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarında 538 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 59 bin 942 kişi ise yaralandı.