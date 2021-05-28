Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artan koronavirüs vakaları sonrası alınan 17 günlük tam kapanma, meyvelerini verdi. Vakalar 10 binin altına düşerken yoğun bakımdaki hasta sayısı da oldukça azaldı. Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nden birçok hastanın tedavi edildiği Konya hastanelerinde yoğun bakımlar âdeta bomboş kaldı. Meram Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Fatih Yücel “Pandemi sürecin şu ana kadar üç pik dönemi yaşadık. Bu dönemleri ağır bir şekilde geçirdik. Ancak alınan kararlar ve aşılama çalışmalarıyla en zor süreci atlattık. Özellikle 65 yaş ve üstünün aşılanması ile yoğunlukta ciddi bir düşüş gözledik” dedi. Aşılanma oranının yüzde 60-70’e yaklaştığı an Covid-19 sürecinin tamamen atlatılabileceğini vurgulayan Yücel “Vatandaşlarımız aşılar faydalı mı değil mi diye düşünüyor. Bunu en iyi sahada görebiliyoruz. İlk başta sağlıkçılarımız aşılandı. Sonra çok bariz bir şekilde sağlıkçılarımızın koronaya yakalanma oranı düştü. Bunu bütün vatandaşlarımızda da gördük. Şu an yoğun bakımdaki yatan hasta sayımız oldukça azaldı” diye konuştu. Aşı ikna ekibinde görev yapan hemşire Leylâ Ünlü de “Aşı olmak istemeyenleri ikna etmek için çalışıyoruz. Kafalardaki soru işaretlerini gideriyoruz. Genellikle çoğu kendisine sıra geldiğini ya da randevu almayı bilmiyor” ifadelerini kullandı.

AŞI OLMA SIRASI ENGELLİLERE GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşı programına öncelikli bir grubun daha dâhil edildiğini duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, “Artık tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin” ifadesini kullandı.

57 BİN EĞİTİMCİ DAHA AŞI OLABİLİR

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve eğitim çalışanlarına ilişkin aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Selçuk “40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu” dedi.