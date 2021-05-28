Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, terörle mücadelede etkin bir biçimde yürütmeye devam ediyor. Yurt içinde ve dışında yapılan başarılı operasyonlarla, terör örgütü üyelerine ait yaşam malzemeleri, mühimmat ve sığınaklar tespit edilerek imha ediliyor. Bu doğrultuda yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlere ait olduğu tespit edilen sığınak yerle bir edildi.

VAN VALİLİĞİ: OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Olaya ilişkin Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların bulunması maksadıyla Çatak ilçesi kırsalında 28 Mayıs 2021 tarihinde operasyon düzenlendiği ve bir sığınak ve çeşitli yaşam malzemelerinin tespit edilerek imha edildiği aktarıldı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet sığınak ve bir miktar yaşam malzemesi tespit edilerek imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.”

Pençe operasyonlarıyla terörist sığınakları yerle bir edilmeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaraların kullanılamaz hale getirildiği anların görüntülerini paylaştı.

Tunceli'de 24 saatte imha edilen sığınak sayısı 35 oldu ​Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında timler tarafından son 24 saatte imha edilen sığınak sayısı 35 oldu.

MSB: Komandolarımız teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara teker teker girerek teröristlerin izini sürüyor Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında komandoların teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara teker teker girerek teröristlerin izini sürdüğünü bildirdi.