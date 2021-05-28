Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Tercümanbaba Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga, ihbarla olay yerine gelen polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

12 yaşındaki çocuğa isabet etti

Bir süre sonra taraftar yeniden aralarında kavgaya tutuştu ve çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen Soner D, tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan biri, yakınlarda arkadaşları ile oyun oynayan 12 yaşındaki Emine M'ye isabet etti.

Hayatı tehlikesi bulunmuyor

Burnundan yaralanan Emine M’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi..

Kaza yaptı, sürücüye tamponla saldırdı Elâzığ'da trajikomik bir olay yaşandı. Bir kişi, trafik kazası sonrası karşı taraftakilere tampon parçası ile saldırdı.

TEM Otoyolu'nda tır kazası! Yol trafiğe kapandı TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrildi. Yol tamamen trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.