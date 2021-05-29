Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Uçmakdere Mahallesi'nde yaşanan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Süleymanpaşa - Şarköy yolu trafiğe kapandı.

Otomobil sular altında kaldı

Yoğun yağış nedeniyle bir otomobil sular altında kaldı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası ise yolun açıldığı belirtildi.

Uçmakdere'de yağışla birlikte derenin taştığı bildirildi.

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