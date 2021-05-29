Akşam saatlerinde Uçmakdere Mahallesi'nde yaşanan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Süleymanpaşa - Şarköy yolu trafiğe kapandı.
Otomobil sular altında kaldı
Yoğun yağış nedeniyle bir otomobil sular altında kaldı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası ise yolun açıldığı belirtildi.
Uçmakdere'de yağışla birlikte derenin taştığı bildirildi.
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