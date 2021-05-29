Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Efeler'de, 33 yaşındaki D.E kız arkadaşı ile tartışınca evindeki mutfak tüpünü alarak balkona çıktı. Alkollü bir halde çevredekilere küfürler yağdırıp tüpü patlatmakla tehdit eden adamı gören mahalleli durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKNA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ

Adamın tüpü aşağı atıp patlatma ihtimaline karşı çevrede önlemler alındı. Polis ekiplerinin 1 saatlik ikna çabaları sonuçsuz kalınca operasyon başladı. Bir grup, itfaiye merdiveni ile balkona yaklaşırken ikinci bir grup ise dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Balkonda köşeye sıkışan D.E kelepçelenerek gözaltına alınırken mahalleli rahat bir nefes aldı.

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