Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ormanlık alanda yaşayan ve gece saatlerinde yiyecek aramak için sokaklara inen çakallara, mahalledeki hayvanseverler bakıyor

"Sokağımıza her akşam 5-6 tane çakal geliyor"

Vatandaş olarak çakalların su ve yemeklerini verdiklerini dile getiren Yılmaz, "Sokağımıza her akşam 5-6 tane çakal geliyor ve onları buralarda besliyoruz. Hayvanlar ormanlık alandan sokağa iniyor. Aç kalan hayvan bunlar. Bizde vatandaş olarak elimizden geleni yapıyoruz. Burada besliyoruz." dedi.

"Sonuçta aç oldukları için şehre indiler"

Mahalle sakinlerinden biri de "Koronavirüs sürecinde mahallemize çakallar gelmeye başladı. Zaten biz sokak hayvanlarına, kedilere bakıyoruz, onlara da bakmaya başladık. Onlar da sonuçta aç oldukları için şehre indiler." dedi.

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