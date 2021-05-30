Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Yusuf Taşçı, solucan gübresi üretmek için 5 yıl önce Tekirdağ’da bir çiftlikte 1 hafta çalıştıktan sonra oradan aldığı bin solucanla gübre üretimine başladı.

Mahallesinde bulunan 240 metrekarelik eski bir binayı gübre üretmek için kullanan Taşçı, yılda tonlarca katı ve sıvı solucan gübresi üretiyor.

BÖLGE HALKINA ÜCRETSİZ

Taşçı, sıvı gübrenin kilosunu 80, gübrenin kilosunu ise 8 liradan satışa çıkartsa da gübreleri, yöre halkına ücretsiz veriyor.

Kazancını daha çok canlı solucan satarak karşılayan Taşçı, solucanların sayısının artmasının ardından kendine yeni ve modern bir tesis inşa etmek için kolları sıvadı.

DOĞUMLARI 18 GÜNE İNDİRDİ

Normalde 3 ayda doğum yapan solucanları organik tavuk yumurtasıyla besleyen Yusuf Taşçı, doğumları 18 güne kadar indirmeyi başardı.

Ürettiği gübreleri kendi bahçesinde kullanan Taşçı, aldığı verimden memnun olduğunu ve bin solucanla başlayıp milyona ulaştığını ifade etti.

"Solucan gübresini 5 yıl önce üretmeye başladım."diyen Yusuf Taşçı, "Muğla’da bir arkadaşım yapıyordu üretimi ondan gördüm. Ben de burada bahçelerimizden çıkan solucanları toplayarak başladım." şeklinde konuştu.

100 LİRALIK SOLUCANLA BAŞLADI

Tekirdağ’a gidip orada bulunan bir çiftlikte bir hafta çalıştığını ve geri dönerken 100 liralık solucan aldığını belirten Taşçı, "Böylece başladım. İlk başta kahvelerden çay atıkları alarak besledim. Buranın insanları halen bana gülüyorlar. Bir kilo alalım diyorlar ama ben yine bedava veriyorum.” dedi.

Ürettiği gübreyi bedava verdiğini kaydeden Yusuf Taşçı, “Bunları teker teker saymak mümkün değil ama doğum yaptıkları zaman toprak beyaza dönüşüyor ve her seferinde sayı ikiye katlanıyor." ifadelerini kullandı.

Solucanların 3 ayda bir doğurduklarını ancak kendisinin bunu 18 güne düşürdüğünü ifade eden Taşçı, "Bunu da organik tavuk yumurtasıyla başardım. Buralarda çok fazla satışım yok. Ürettiğim gübreyi de bedava veriyorum veya kendim bahçede kullanıyorum. Bu sıvı gübreyi ağaçlarda kullanıyorum. Dona karşı onları koruyor.” açıklamasını yaptı.

Mazot ve gübre desteği ödemelerine başlandı Düzce'de 28 bin 278 çiftçiye mazot ve gübre desteği ödemesi yapıldı.

Pakdemirli: Gübre desteğini yüzde 100 oranında artırdık Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin en fazla nakdi desteğe ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde ödemelere hız verdiklerini belirterek, “Gübre Desteklerini yüzde 100 oranında artırdık” ifadelerini kullandı.