Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, G.A.A. isimli bir kişi, 800 bin lira değerindeki otomobili cadde üzerindeki bir otoparka park etti.

Otoparktan çıkan kişi, öğle saatlerinde otoparka gelerek aracını almak istedi.

ARAÇ YERİNDE YOKTU

Ancak aracının yerinde olmadığını gören adam, otoparka görevlisine durumu bildirdi.

Görevlinin bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine G.A.A., aracının çalındığını anlayarak emniyete giderek şikayette bulundu.

Şikayetin ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay günü iş yerinde olan çalışanlar Mücahit S. (25) ve iş yeri sahibi Erkan B.'nin (47) ifadesine başvurdu.

Şahısların bir şey görmediğini beyan etmesi ve otoparkta da güvenlik kamerasının olmadığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda aracı çalan şahsın 21 yaşındaki İdris Han Ç. olduğu belirlendi.

ADIM ADIM İZLENDİ

Kamera görüntülerinden adım adım iz süren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobilin geçtiği noktalardan Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine sokağa giden polis ekipleri, önce otomobili ele geçirdi ardından da İdris Han Ç.’yi kıskıvrak yakaladı. Şahsın araçla dolaştığı anlar ise kameralara yansıdı.

Gözaltına alınan şahıs, aracı eski patronu olan Mehmet U. (32)’nun "Al bu arabayı bir hafta ortadan kaybet, bir hafta sonra bana geri getir” dediğini iddia etmesi üzerine çaldığını söyledi.

Bunun üzerine polis ekipleri Mehmet U.’yu da gözaltına aldı.

YALANI ORTAYA ÇIKINCA YAKALANDI

Emniyette 3 adet “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, 1’er adet “genel güvenliği tehlikeye düşürme”, “uyuşturucu madde kullanma”, “güveni kötüye kullanma” ve “mala zarar verme” suçlarından kaydı olan İdris Han Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs “oto hırsızlığı” ve “işyerinden ve kurumdan hırsızlık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyette “Dolandırıcılık”, “Taksirle öldürme” ve “Kasten Yaralama” suçlarından kaydı bulunan Mehmet U. ise “oto hırsızlığı”, “muhafaza görevini kötüye kullanma” ve “uyuşturucu madde ticareti” suçlarından adli işlemleri yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ele geçirilen araç da sahibi G.A.A.’ya teslim edilirken aracı park ettiği otoparkı denetleyen polis ekipleri, ruhsatsız olduğunu tespit etti.

Otopark faaliyetine ise İBB yetkilileri tarafından mühürlenerek son verildi.