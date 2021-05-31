Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Yunus Emre Özen adlı bir genç, sosyal medya platformu TikTok'ta beğeni almak için hem kendi hem de başkarlının hayatını tehlikeye attı. Genç, metrobüsün içi yerine üstüne bindi. Merter'den başlayıp 5 durak boyunca böyle giden şahıs, bu tehlikeli yolculuğunu 'Sinyor_Taklacı' isimli hesabından paylaştı. Birçok kişi ise buna tepki gösterdi. Durumdan haberdar olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri harekete geçerek, şahsı kısa sürede yakalandı. Gence 998 TL ceza kesildi.





"ADRENALİNİ DORUKLARDA YAŞADIM"

Emniyet çıkışında konuşan Özen "Adrenali doruklarda yaşadım. Heyecanı, aksiyonu gerçekten mükemmeldi. Bunu kesinlikle kimsenin yapmasını tavsiye etmiyorum, illegal bir şey. Ben işim gereği ekstrem sporlarla ilgileniyorum. Bu videoyu da takipçilerim çekmemi istedi. Onları kıramadım ve yaptım. Arkadaşım metrobüsün yaklaştığını söyledi, durunca üzerine atladım. Arkadaşım içerde şoför ve yolculara bakıp bana bilgi veriyordu. Gerçekten çok heyecanlıydı" dedi.





TikTok videosu çekerken kendisini yaktı Gençler arasında oldukça popüler olan TikTok için, video çekmeye çalışan genç kız alevlerin içinde kaldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan genç kız yoğun bakımda iyileşmeyi bekliyor.

Türbede çekilen Tiktok videosuna gözaltı Adana'da Çoban Dede Türbesi içinde çekip, sosyal medyada paylaştığı video ile Ramazan ayında İslami değerlerle alay eden şüpheli gözaltına alındı.

