Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beklenen normalleşme süreciyle birlikte düğün nişan söz hazırlıkları da başladı. Vatandaş takacagı altın için kuyumculara giderken, kuyumcularda da yoğunluk oluştu.

Az miktarda alışveriş yapılıyor

Gelen vatandaşların şimdilik daha az miktarda alışveriş yaptıklarını açıklayan kuyumcular, normalleşmeyle birlikte başlamasını bekledikleri düğün sezonu ile satışın da artacağını dile getirdi.

Tektaş, beştaş ve ufak kolyeler alınıyor

Kuyumcu Akif Ölmez, “Geçtiğimiz yıldan ertelenen düğünler olduğu için ciddi bir hareketlilik var. Şu an söz ve nişan için alışverişler yapılıyor. Tektaş, beş taş ve ufak kolyeler alınıyor. 1 Haziran’dan sonra yasakların kalkmasıyla daha fazla yoğunluk bekliyoruz. Normalleşmeyle birlikte düğünler de devam edecek ve buradaki aşiret düğünlerinde altın çok alınıyor. Genellikle set ve bilezikler alınıyor” şeklinde konuştu.

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