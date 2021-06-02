Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir kapalı olan kafeler, lokantalar, çay bahçesi ve kahvehaneler, spor salonları, kademeli normalleşme kapsamında dün kepenklerini açtı. İlkokullar ve anaokulları da çocuk sesleriyle yeniden şenlendi. Müşteri kabul etmeye başlayan işletmeler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Uzun süredir yakınları ve arkadaşlarıyla bir araya gelemeyenler, lokanta, kafe, çay bahçesi ve kahvehanelerde buluştu. Bir süredir sadece paket veya gel-al servisi hizmetinde bulunan işletme sahipleri de "Biz müşterilerimizi onlar da bizi özledi" dediler. Bazı esnaf açılma sevincini ilginç yöntemlerle gösterdi. Isparta’da işletmeci Ramazan Akden (60), ‘moral istasyonu’ ismini verdiği çay ocağında müşterilerini türkülerle karşıladı. Sabah saatlerinde saz ve darbuka eşliğinde ilk müşterilerini karşılayan Akden, çay servisini de türkü söyleyerek yaptı.

OKUL BAHÇELERİ CIVIL CIVIL

Uzun bir sürenin ardından spor salonları da kapılarını açan işletmeler arasında yer aldı. Spor salonlarıda pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde belirlenen kurallara göre faaliyetlerini sürdürebilecek. Kırklareli'de spor salonu işleten İsmail Doğan, uzun bir aradan sonra yeniden hizmet vermeye başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada iki gün yüz yüze eğitime başladı. Okula velileriyle gelen öğrenciler okullarının önünde sosyal mesafe gözetilerek sıra oldular. Daha sonra ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçen öğrenciler eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etti. Heyecanlı ve sevinçli olduklarını belirten öğrenciler en çok okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediklerini ifade etti. Öğrencilerin okula girişlerde ateşleri ölçüldü maskeleri kontrol edildi.

“ÇOCUKLAR GİBİYİZ”

İstanbul'da da restoranlar müşterilerini ağırlamaya başladı. Ümraniye'de restoran sahibi Himmet Polat Ağababa “Açılma haberini duyduktan sonra tüm personelle beraber bayram öncesi hazırlığı gibi hazırlığımızı yaptık. Tüm ekipmanlarımızı tekrar gözden geçirdik” diye konuştu. Gaziantep'te ise sabahın erken saatlerinde kebap yemek için müşteriler kebapçılara akın etti. Bugünün kendileri için bayram olduğunu ifade eden kebap ustası Mehmet Taşdelen "Bugün çocuklar gibi bayram sevinci yaşıyoruz... Müşteriler de sabırsızdı. Çünkü rahatça oturup kebap yiyemiyorlardı. Ailece bir yere gidemiyordu. Onlar da gözümüz aydın diyor" ifadesini kullandı.

NİKAH DAİRELERİNDE İZDİHAM

Kademeli normalleşmeyle birlikte evlenecek olan çiftler, nikâh günü almak için evlendirme dairelerine akın etti. Nikâhlara davetlilerin katılabileceği kararı sonrası evlendirme dairelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

ALAÇATI’DA 'AÇILMA' COŞKUSU

İzmir'de, kademeli normalleşme kapsamında yeniden açılan restoran ve kafeler saat 07.00'den itibaren müşterilerine hizmet veriyor. İzmir'in Çeşme ilçesinin turistlik Alaçatı Mahallesi’nde müşteriler de sabah saatlerinde açılan kafe, restoran ve kahvehanelerden hizmet almaya başladı.

SPOR SALONLARINA AKIN

Uzun bir sürenin ardından spor salonları da kapılarını açan işletmeler arasında yer aldı. Spor salonları da pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde belirlenen kurallara göre faaliyetlerini sürdürebilecek.

ÇAMLICA KULESİ'NİN İLK ZİYARETÇİLERİ

İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını dün ilk kez açtı. Kulenin ilk ziyaretçileri Kenan Ayvaz ve ailesi oldu. Ayvaz ailesi, kulenin seyir terasından İstanbul manzarasını izledi ve kuleye ilişkin yetkililerden bilgi aldı. PTT Kule AŞ Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt de "Kulemiz, hafta içi sabah 10.00, akşam 21.00 arasında hizmet verecek. Sadece pazar günleri kapalı olacağız. Tam ücretimiz 60 TL, indirimli ücretimiz ise 30 TL olarak sunulmaktadır" dedi.

Kafe ve restoranlar hizmet vermeye başladı Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabının başlamasıyla birlikte; kafe, kahvehane ve restoranlar bu sabah itibariyle hizmet vermeye başladı. Bu normalleşme etabında, yeme - içme mekanları saat 07.00 ile 21.00 arası masa servisi, 21.00 ile 24.00 arası da paket servis olarak hizmet verecek.

Normalleşme sürecinin ilk davetli nikahları kıyılmaya başlandı Koronavirüs önlemleri kapsamında, davetlilerin yasak olduğu sadece şahitlerin girebildiği nikah dönemi son buldu. 100 kişi ile sınırlı olmak kaydı ile artık nikah salonlarına davetli alınabiliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'normalleşme tedbirleri' genelgesi Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.