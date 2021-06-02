Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarla çoğu işletme gibi halı sahalar da kapalıydı.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada duyurulan yeni kararlar neticesinde halı sahaların saat 21.00’a kadar açık olabileceği belirtildi.

Eskişehir’de açıklanan kararları duyan futbol tutkunu vatandaşlar, halı saha işletmelerini arayarak randevuları doldurdu.

"ÇOCUKLAR GİBİ ŞENİZ"

Açıklanan karar sonrasında direkt olarak halı saha görevlisini arayan Meriç Kabak, evde kalınan sür zarfında çok sıkıldıklarını dile getirdi. Eskişehir’de yaşayan Kabak, halı saha görevlisinin yeni karaları kendilerinden öğrendiğini ifade etti.

Meriç Kabak, “Birkaç aydır futbol oynayamıyoruz. Aslında sadece futbol değil hiçbir şey yapamıyorduk evde çıkamadığımız için. Kabine toplantısını sonrasında haberleri can kulağıyla dinledik. Bir buçuk aydır top oynayamıyorduk. Cumhurbaşkanı açıklamayı yapar yapmaz hemen halı sahadaki yetkiliyi aradık ve randevu aldık." dedi.

"Halı sahadaki görevli de bizden öğrendi yeni kararları." diyen futbolsever Kabak, "Arkadaşlarımızla maç saatini heyecanla bekliyoruz. Bizim tutkumuz bu, çocuklar gibi şeniz” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Halı sahaya futbol oynamak için gelenler bir başka sporsever Furkan Günkaya ise halı sahaların açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Günkaya, stres atmanın kendileri için en etkili yolun futbol oynamak olduğunu söyledi.

Kararlar açıklanır açıklanmaz halı saha sahibini aradığını dile getiren Günkaya, “Sizin de bildiğiniz üzere yaklaşık iki aydır bütün sosyal aktivitelerimiz kapalı durumda. Hatta saha sahibinin bile açıklanan kararlardan haberi yokmuş o kadar hızlı randevu aldık yani." ifadelerini kullandı.

Halı sahaların açılması sebebiyle çok mutlu olduklarını aktaran Furkan Günkaya, "Evde yapılabilecek pek fazla bir aktivite yok. İşe gidiyoruz, işten çıktığımızda stres atmak için çok güzel bir etkinlik bizim için. Zaten ülkemizde de çoğunluğun sevdiği bir spor.” açıklamasını yaptı.

"ERDOĞAN KÜRSÜDEN İNMEDEN ARAMAYA BAŞLADILAR"

2009 yılından beri halı saha işletmesinde görev yapan Asap Köstek, pandemi dönenimin de kafe ve restoranlar kadar önem göremediklerinden dert yandı.

Pazartesi akşamı kararlar açılandığı esnada televizyon başında olmadığını ifade eden Köstek, yeni açıklanan kararları müşterilerinin telefonlarından öğrendiğini ifade etti.

Yoğun bir telefon trafiği yaşadığını söyleyen Köstek, ilk günden tüm saatlerde maç randevusu alındığını belirtti. Konuyla alakalı Asap Köstek, “Karar açıklandığı esnada televizyonu izlemiyordum, dışardaydım ama halı sahanın telefonunu da cebime yönlendirmiştim. Daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklama sonrasında, deyim yerindeyse kürsüden inmeden müşterilerimiz bizi sürekli aramaya başladı. Yoğunluk yaşadık. Çünkü onlarda da bir açlık var, sporu seviyoruz. Daha açıklama bitmeden herkes telefon etmeye başladı ama bizimde saatimiz sınırlı” diye konuştu.

"SAAT ARALIKLARI KISITLI"

Halı sahanın açık olduğu saatler hakkında konuşan işletme görevlisi Asap Köstek, saat aralıklarının azlığından dert yanarak, “Saat 19.00 ile 20.00 ve 20.00 ile 21.00 aralarına randevu verebiliyoruz. 22.00, 23.00 ve 00.00 saatlerinde de randevu verebilseydik daha iyi olurdu." dedi.

İnsanların top oynamak istediğini ancak saat aralıklarının kısıtlı olduğunu söyleyen Köstek, "18.00’da kimse işten çıkıp gelemiyor. Pandemiden önce cüzi bir rakam zam yapmıştık ama şu an için yok. Devletimiz sağ olsun yardım ediyor. Sağlığımız yerinde buna şükür. İnşallah bu günleri atlatır, eski günlere döneriz.” şeklinde konuştu.

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