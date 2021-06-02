Rize’nin Pazar ilçesinde meydana gelen olayda, bir beton mikseri geçtiği yolun çökmesi sonucu park halinde bulunan arabanın üstüne düştü. Kemal K. idaresindeki 53 DG 046 plakalı beton yüklü mikser, aşırı yağış nedeniyle ağırlaşan yolun çökmesi sonucu devrildi.
Beton mikserinin altında kalan araç hurdaya döndü
O esnada yol kenarında park halinde bulunan 53 DJ 135 plakalı otomobil ise devrilen beton mikserinin altında kaldı. Kazada sevindiren tek şey herhangi bir yaralanma durumunun olmaması oldu. Öte yandan mikserin altında kalan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
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Arabanın üstüne beton mikseri düştü
Rize'de yol çöktü, beton mikseri arabanın üstüne düştü. Talihsiz kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.
Rize’nin Pazar ilçesinde meydana gelen olayda, bir beton mikseri geçtiği yolun çökmesi sonucu park halinde bulunan arabanın üstüne düştü. Kemal K. idaresindeki 53 DG 046 plakalı beton yüklü mikser, aşırı yağış nedeniyle ağırlaşan yolun çökmesi sonucu devrildi.
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