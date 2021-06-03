Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kayseri Erciyes’teki kayak merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Yağış sebebiyle 3.917 metre rakımlı Erciyes Dağ’ında hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.

Bir diğer önemli kayak merkezi olan Bursa Uludağ’da da benzer tablo oluştu. Geçtiğimiz haftaya kadar yer yer termometrelerin 30 dereceye yaklaştığı Bursa’da 2.543 metre yüksekliğindeki Uludağ beyaza büründü. Aniden gelen kar, herkesi şaşırttı.

Bolu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 2.200 rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezine de kar yağdı.

GÜMÜŞHANE BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarındaki Kazıkbeli Yaylası ve yüksek kesimlere kar yağdı.

Söğüteli köyü sınırlarında yer alan ve denizden 2 bin 350 metre yükseklikteki Kazıkbeli Yaylası ve civarındaki zirveler, dolu yağışının havayı soğutmasının ardından akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yaz aylarında onbinlerce insanın akın ettiği, çevresindeki onlarca oba ve yaylanın merkezi konumunda bulunmasının yanında Türkiye’nin en bilinir yaylaları arasında yer alan Kazıkbeli yaylasına Haziran ayının ikinci gününde kar yağması şaşkınlıkla karşılandı.

Yağışın ardından yayla ve etrafı beyaz örtüyle kaplanırken yağış beraberinde soğuk havayı da getirdi.

Suda bulunuyor, burundan bulaşıyor: 'Beyin yiyen amip' tehlikesi Küresel ısınma ile birlikte dünyamızı bekleyen tehlikeler her geçen gün başka bir boyut kazanıyor. Son olarak uzmanlar, sıcaklığı artan tatlı sularda Naegleria Fowleri gibi 'beyin yiyen amip'lerin hızla çoğalabileceğini söyleyerek son 10 yıldaki vaka sayısının tahmin edilenden daha fazla olduğunu belirtiler.