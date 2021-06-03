Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik'de aralarında Murat Ş. ile Hüseyin K. bulunduğu 3 araçlık arkadaş grubu alkol almak için Abbaslık mevkiinde gitti.

Burada bir süre alkol alarak eğlenen şahıslardan Murat Ş. ile Hüseyin K. arasında tartışma çıktı.

OTOMOBİL ÇARPTI

Tartışma büyüyünce Murat Ş. yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Bir taksiciyi arayarak kendisini almasını isteyen Murat Ş.'ye daha sonra bir otomobilin çarptığı öğrenildi. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırak yoğun bakıma alındı.

ARKADAŞI TUTUKLANDI

Gencin birlikte eğlendiği arkadaşlarının ifadesi alınırken Hüseyin K. mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DURUMU AĞIR

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, durumu ağır olan Murat Ş.'nin, ifadesine başvurmak için hastanede gözlerini açması bekleniyor.

Alkollü şahısların araçta eğlencesi kaza ile noktalandı: 1 yaralı ​Ataşehir'de alkollü oldukları iddia edilen 4 kişinin bulunduğu otomobil refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, diğer 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Eğlence kavgayla bitti Trabzon’un Arsin ilçesinde düğün sonrası Korona virüs tedbirlerini hiçe sayan bir grup gencin eğlencesi kavgayla sonuçlandı.