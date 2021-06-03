Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiraz tarlasına gitmek üzere evden ayrılan Mehmet Kaya (76), traktörüyle kiraz tarlasına gitti. Traladaki işi biten çiftçi oradan ayrılarak evine gitmek üzere yola çıktı. Çiftçiyi ölüm traktörünü sürerken buldu.

YOLDAN GEÇEN ÇİFTÇİLER BULDU

Traktörünün üzerine binip çalıştırarak yoluna devam eden Kaya, fenalaşarak yere düştü. Olayın ardından yoldan geçen çiftçiler, hareketsiz yatan adamı görünce 112 ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çiftçinin öldüğünü tespit etti. Olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Çiftçinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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