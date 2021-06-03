Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cihanbeyli ilçesinde çiftçilik yapan Kenan Bağcı, Günyüzü Mahallesi'ndeki pancar ekilisi tarlasına gitti. Tarlasıyla ilgilendiği sırada gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Dev obruk ile karşılaşan Bağcı, panik içinde diğer çiftçileri çağırdı. Çöküntüyü inceleyen vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Ardından yetkililere haber verildi. Bölgeye gelen Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp incelemelerde bulundu. Obruğun, yaklaşık 15 metre derinliğinde, 20 metre çapında olduğu belirlendi.

"BİNDEN FAZLA OBRUK VAR"

Öte yandan, Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, bölgede obruk oluşumunun milyonlarca yıldır devam ettiğine dikkati çekti. Eren "Günümüzde özellikle yer altı suyunun hem küresel ısınma hem de tarımsal sulamada aşırı kullanma sebebiyle düşmesi sonucu obruk oluşumu hızlandı. Konya'da binden fazla obruk var" dedi.

"ENGELLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Eksen uzunluğu bakımından, temel kayaçlar içinde 900 metreyle Sivritepe Obruğu'nun, daha genç kayaçlar içinde de 820 metreyle Potur Obruğu'nun ilk sırada yer aldığını ifade eden Eren, tespit edilen "en derin" obruğun ise 134 metreyle Çıralı Obruğu olduğunu söyledi. Eksen, obruk oluşumunu engellemenin mümkün olmadığını da aktardı.

Obruk sayısında tehlikeli artış İklim değişikliği, yağış azlığı, kontrolsüz ve aşırı yer altı suyu kullanımı sebebiyle yeryüzündeki çökmeler arttı. Özellikle Konya havzasında obrukların sayısı 640’a yaklaştı. Bunlar, yöre halkının ve canlı hayatının alanlarını ciddi anlamda tehdit ediyor.

Kayıp gencin cesedi 50 metre derinlikteki obrukta bulundu Antalya’da 4 gündür kayıp olan 20 yaşındaki gencin cansız bedeni, 50 metre derinliğindeki bir obrukta su çekilince bulundu. Ağzında maske bulunan cesedi itfaiye, 2 saat süren bir çalışmayla çıkardı.

Ölüm korkusuyla yaşıyorlardı: 'Obruklu köy'den modern köye Çankırı’da, çevresinde yer sarsıntılarına bağlı derin çukurlar oluşan ve “Obruklu köy” olarak bilinen İnandık köyünün sakinleri, oluşturulan yeni yerleşim yerine taşınmaya başladı.