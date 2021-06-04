Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da yaşayan 31 yaşındaki Ç.U.adlı kadın kredi çekmek için internette gezinirken bulduğu bir internet sayfasına girerek bu sayfadaki formu doldurdu.

Cep telefonuna gelen şifreyi söyledi

Telefonla arayan dolandırıcı kredi işleminin onaylandığını söyleyip cep telefonuna gelen şifreyi kendisine söylemesini istedi.

Hesabından 4 bin 500 lira çekildi

Dolandırıcıya şifreyi söyleyen Ç.U. daha sonra bankadaki hesabından 4 bin 500 lira çekildiğini fark edince polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.