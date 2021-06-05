Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nurullah Sönmez(44) idaresindeki otomobil, İzmir yönünden Uşak yönüne giderken, Kavacık rampasından indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolun sağ tarafındaki bariyerleri aşan otomobil, uçuruma düşerek ters döndü.

Araçta sıkıştılar

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Melek Gökhan(21) ve Serap Usta(25)'yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye sevk edildi

Araç içerisinden kendi imkânları ile çıkan sürücü Nurullah Sönmez(44) ve sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan 2 kadın, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı Denizli Pamukkale'de biri servis minibüsü olmak üzere 2 araç uçuruma yuvarlandı. Bölgede ekiplerin çalışması sürerken ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kalp krizi geçiren sürücü, otomobille dükkana daldı Zonguldak'ta meydana gelen bir kaza yürekleri ağza getirdi. Bir sürücü, direksiyon başında kalp krizi geçirince olanlar oldu.