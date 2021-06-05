Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre; yurdun kuzey kesiminde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Karadeniz, Doğu Anadolu, Toroslar mevkisi, Edirne, Kırklareli, Ankara ve Sivas çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında olacağı, kalan kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

Bir ilçede şiddetli yağmur yağarken, diğerinde yağmur duası edildi Eskişehir'in bazı illerinde cuma namazında yağmur duası edildi. Bir diğer ilinde ise şiddetli sağanak meydana geldi.