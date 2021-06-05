Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekstil firması sahibi Mehmet Tunç'a şehrin en kalabalık caddesinde makas attığı gerekçesiyle bin 228 lira ceza geldi.

AÇIKLAMAYI OKUYUNCA ŞOK YAŞADI

Gelen cezayı inceleyen Tunç, cezanın açıklamasını okuduğunda büyük şaşkınlık yaşadı. Cezanın, Bursa'nın en işlek caddesinde ve trafiğin en yoğun olduğu saatte trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten geldiğini gördü.

O saatte cezanın yazıldığı caddede trafiğin yoğun olduğunu ve makas atma imkanın olmadığını belirten vatandaş, soluğu avukatın yanında aldı.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ YAZMIŞ

Cezanın bir fahrî trafik müfettişi tarafından yazıldığı belirlenince, iptali için mahkemeye başvuruldu.Fahrî trafik müfettişinin fotoğraflı ve görüntülü delil sunamaması üzerine ceza iptâl edildi.

Müvekkiline yazılan haksız cezanın iptâl edildiğini ifade eden Avukat Aylin Doğan, "Cezanın tanzim edildiği yer, Bursa'da trafiğin en yoğun olduğu yer. Müvekkilim, bu saatte burada trafiği tehlikeye düşürecek bir hareket yapmasının imkânsız olduğunu belirtti. Biz de cezanın iptâli için müracaatta bulunduk ve bu kararın hukuka aykırı olduğunu söyledik. Fahrî trafik müfettişi tarafından düzenlenen cezada herhangi bir video ve fotoğrafın delil olarak sunulmadığını belirttik. Konuyu değerlendiren sulh ceza hakimi iddialarımızı haklı buldu ve bin 228 liralık cezayı iptâl etti" dedi.

Fahri trafik müfettişi sayısı 35 bine çıkıyor Trafikte sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol eden fahri trafik müfettişlerine 14 bin 716 kişi daha eklenecek.

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