Denizli'de internetten oyun oynarken tanıştığı küçük kızı kaçıran adam serbest bırakıldı. Adamın vermiş olduğu ifadede kızı kaçırma sebebi olarak ortaya sunduğu bahane ise herkesi şoke etti. Olayın daha da ilginci ise serbest kalması oldu. Genç kız, "Zorla kaçırmadı, kendim istedim" diye ifade verince zanlı salı verildi.
Ailesi kızı bulunsun diye televizyona çıktı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bağlı Ağırnas Mahallesi'nden 25 Mayıs 2021 tarihinde kaçırılan G.K.’nin ailesi, jandarmaya gidip şikayetçi olduktan sonra, katıldıkları bir televizyon programı aracılığıyla kızlarının bulunması için herkesten yardım istedi. 10 gündür aranan genç kızın bulunması için çalışma başlatan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), G.K. ile irtibatlı olabilecek kişilerin Denizli ilinde olabileceğini belirledi.
JASAT dedektifleri operasyon düzenlendi
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timi ile birlikte yürütülen koordineli çalışma sonucu, JASAT dedektiflerince Denizli'de kapsamlı araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda kayıp kız çocuğunu Kayseri'den getiren şüphelinin Ahmet Ç. olduğu tespit edildi. Kız çocuğunun tutulduğu aparta JASAT dedektiflerince operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda kayıp kız çocuğu bulunarak yurda yerleştirildi. Aynı dairede gözaltına alınan Ahmet Ç., kız çocuğunu kaçırarak Denizli’ye getirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde, oyun oynarken 1 ay önce tanıştıklarını, bu oyunlarla kız çocuklarının kandırılabildiğini bildiğini ve kaçma niyeti olduğunu fark edince kötü yola düşmemesi için Denizli’ye getirip koruma altına almayı düşündüğünü söyledi.
"Zorla kaçırmadı, kendim istedim"
Kaçırılan kızın ifadesi zanlısının serbest kalmasına sebep oldu. İfadeleri alınmak üzere merkeze götürülen Ahmet C., 10 gündür kayıp olan G.K.’nin "Zorla kaçırmadı, kendim istedim" diye ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.
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İnternetten oyun oynarken tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran 2 çocuk babası adamın ifadesi şoke etti, 'Kötü yola düşmesin diye yaptım' dedi serbest kaldı. İşte o haberin detayları...
Denizli'de internetten oyun oynarken tanıştığı küçük kızı kaçıran adam serbest bırakıldı. Adamın vermiş olduğu ifadede kızı kaçırma sebebi olarak ortaya sunduğu bahane ise herkesi şoke etti. Olayın daha da ilginci ise serbest kalması oldu. Genç kız, "Zorla kaçırmadı, kendim istedim" diye ifade verince zanlı salı verildi.
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