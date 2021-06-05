Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı haber Hatay'ın Yayladağı ilçesinden geldi. 14 yaşındaki küçük kız serinlemek için girdiği barajdan çıkamadı.



Ailecek piknik felaketle son buldu

İlçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde gerçekleşen olayda küçük kızın ailesi ile birlikte piknik yaptığı öğrenildi. Suriye uyruklu V.Ö, serinlemek için mahalledeki Yayladağı Barajı'na girdi. Ailesi ise bir anda gözden kaybolan kızını fark edince paniğe kapılarak durumu yetkililere bildirdi.

Küçük kızın cesedi çıkarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, arama çalışmaları sonucu kız çocuğunun cesedine ulaştı. Ailenin piknik keyfi büyük bir felaketle son buldu, kızın yakınlarını kimse sakşinleştiremedi.

Ceset, Yayladağı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



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