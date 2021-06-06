İstanbul Bahçelievler’de uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şahsın evine dün 00.25 sularında polis ekipleri, operasyon düzenledi.
7 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramalarda, elbise dolabı içerisine kurulu ısıtma ve havalandırma düzenekleri ile birlikte saksılar içerisinde yetiştirilen 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ö. isimli şahıs ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti’ suçundan adliyeye sevk edildi.
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var Niğde'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çok sayıda gözaltılar var.
Uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Ekmek arası uyuşturucu! Zehir tacirlerinin bu sefer başvurdukları yöntem herkesi şaşkına çevirdi. Mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde ortaya çıkan olayda tacirlerin ekmeği kullanması pes dedirtti.