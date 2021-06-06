Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Bahçelievler’de uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şahsın evine dün 00.25 sularında polis ekipleri, operasyon düzenledi.

7 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramalarda, elbise dolabı içerisine kurulu ısıtma ve havalandırma düzenekleri ile birlikte saksılar içerisinde yetiştirilen 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ö. isimli şahıs ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var Niğde'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çok sayıda gözaltılar var.

Uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Ekmek arası uyuşturucu! Zehir tacirlerinin bu sefer başvurdukları yöntem herkesi şaşkına çevirdi. Mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde ortaya çıkan olayda tacirlerin ekmeği kullanması pes dedirtti.