Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Merkeze bağlı Çamlıçatak, Hoçuvan Hasköy, Döşeli ve Beberek köylerinde sabah saatlerinde sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.

Yağmur duaları kabul oldu

Kuraklık sebebiyle üreticiler uzun süredir Ardahan ve ilçelerinde yağmur duasına çıkarken, son yağışlarla duaların kabul olduğunu ifade edildi.

Çiftçilerimizin umudu yeşerdi



Bu yıl kuraklıkla birlikte çiftçilerin zor durumda olduğunu söyleyen Akın Kılıç, ’’Son günlerde Ardahan’da etkili olan kuraklığın ardından etkisini gösteren yağmur ve dolu yağışı ekili alanlara zarar verse de çiftçilerin mağduriyetini bir nebze de olsa gidermiş oldu. Çiftçilerimizin umudu yeşerdi. Umutsuzluk ve karamsarlık son yağışlarla bir nebze olsun azaldı. Son yağışlar çiftçimizin yüzünü güldürdü, hem kurumakta olan mahsule can verdi hem de yeşil desenli bitkilerin ekim döneminde toprak nemlendi’’ dedi.

Kar manzarasını aratmayan dolu yağışında sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Bir ilçede şiddetli yağmur yağarken, diğerinde yağmur duası edildi Eskişehir'in bazı illerinde cuma namazında yağmur duası edildi. Bir diğer ilinde ise şiddetli sağanak meydana geldi.

Yağmur aniden bastırdı, vatandaş kaçacak yer aradı Kocaeli'de aniden bastıran ve 15 dakika süren yağmura vatandaş hazırlıksız yakalandı