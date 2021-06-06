Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alaşehir istikametinden Kula istikametine seyir halindeki 69 yaşındaki Ali Kocabaş daresindeki otomobil, karşı yönden gelen Hasan Ali Kaçan idaresindeki otomobille çarpıştı.

Araç içerisinde sıkıştı

Çevredekiler olayı ekiplere haber verdi. Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Ali Kocabaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer araç sürücüsü Hasan Ali Kaçan ise ayakta tedavi edildi.

Makbule Kocabaş olay yerinde öldü

Kazada 45 RA 0646 plakalı otomobilde bulunan Makbule Kocabaş (61) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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