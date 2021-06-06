Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Kenti yolundaki ormanlık alanda ve yaklaşık bir kilometre mesafedeki boşaltılmış iş yerlerinin bulunduğu bölgede yangın çıktı.
Rüzgar alevleri kısa sürede yaydı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
HAVADAN KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yangınlara arazöz, orman işçileri ve itfaiyeler karadan, yangın söndürme helikopteri havadan müdahale ediyor.
Yangınların kontrol altına alınarak yerleşim yerlerine ulaşmaması için çaba gösteriliyor.
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