Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Düzce’de TEM Otoyolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza gerçekleşti. 3 kişi yaralandığı öğrenilen kazaya karışan araçlardan birisinde bulunan bir doktor ise aracından inerek yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

İLK MÜDAHALE KAZAYA KARIŞAN DOKTORDAN

Kaza, Düzce TEM Otoyolu İstanbul istikameti Hacı Ahmetler Köyü mevkisi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan İdris T. idaresindeki cip, hemen önünde seyreden Görkem Y. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobile, bu sefer de Turan Ç. idaresindeki cip çarptı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Görkem Y., yanında yolcu olarak bulunan Fatih Y. ve cip sürücüsü İdris T. yaralandı. Kazaya karışan diğer cipin sürücüsü olan ve doktor olduğu öğrenilen Turan Ç. ise, aracından inerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Kaza sonrasında TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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