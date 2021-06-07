Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, maddi açıdan zor durumdaki vatandaşları, yüksek faiz oranlarıyla para verip, sadece 68 kişiden 16 milyon 80 bin liralık vurgun yapan, 25 kişilik ‘tefeci şebekesi’ni çökertti. 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4’ü kadın 21 zanlıdan 9’u tutuklandı; 6’sı ‘adli kontrol’ şartı, 9’u da ifadeleri sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

15 BİN BORÇ 100 BİN OLDU

Yürütülen soruşturmadaysa yeni detaylara ulaşıldı. Çocuğunu özel bir okula göndermek isteyen Mehmet M., okul masrafları için Atılım K.’den 15 bin lira para aldı, ancak bunu geri ödemekte zorlandı. Atılım K. de, uyguladığı yüksek faiz oranlarıyla borcu 100 bin liraya çıkarttı. Mehmet M., bu parayı ödemeyince de Kefen onu; “Eğer parayı ödemezsen oğlunu kaçırıp bacağını kırarız” diyerek onu tehdit etti.

'AİLENİ YAŞATMAYIZ'

Atılım K, adamlarıyla birlikte Mehmet M.’nin işyerine gidip, huzursuzluk çıkartarak onu ve ailesine yönelik tehditlerini sürdürdü. Atılm K, “Seni ve aileni yaşatmayız. Bu parayı ödeyeceksin. Yoksa sonuçlarına katlanırsın” diye tehditler savurdu. Mehmet M.’nin kendisini şikayet edeceğini söylemesi üzerine de Atılım K., “Benim adım Atılım K., istediğin yere şikayet et. Bana hiçbir şey yapamazsın” dedi. Ancak operasyonda gözaltına alınan Atılım K. tutuklandı.

ŞEHİRDEN KAÇANLAR OLMUŞ

Maddi açıdan zor günler geçiren G.A. da işyerini kurtarabilmek için şebekeden borç para alanlardan. Bağlantıya geçtiği zanlılardan 80 bin lira para alıp, karşılığında senet imzalayan G.A., borcunu ödemekte zorlanıp, işlenen yüksek faizlerle de söz konusu borcun 320 bin liraya yükselmesiyle zora düştü. Ölümle tehdit edilen G.A., kendisine ve ailesinin başına bir şey gelmesinden korktuğu için iş yerini kapatıp, ailesiyle birlikte kentten kaçtığı öğrenildi.

Adana'da tefecilere şafak baskını: 25 gözaltı Adana’da milyonlarca lira haksız kazanç elde eden 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Tefeciler alacaklarını not defterine tek tek yazmış Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde çok sayıda kredi kartı, tapu ve senet ele geçirilirken, şüphelilerin alacaklarını bir not kağıdına tek tek yazmaları ise dikkat çekti.

Tefeciler borcunu ödemeyen vatandaşları “eşlerini kaçırmakla” tehdit etti Adana'da düzenlenen tefeci operasyonunda tutuklanan 6 zanlının yüzde 100 faizle borç para verdiği vatandaşlar geri ödeyeme yapamayınca “eşlerini kaçırmakla” tehdit ettiği öğrenildi. Bir iş insanının 6.5 milyon lira para aldığı ödemek için bütün gayrimenkulünü tefecilere vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı.