Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nde saat 19.00 sularında zelzele meydana geldi. Deprem, Muğla Datça açıklarında yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden bilgilendirmede bulundu. AFAD, depremin 18,97 kilometre derinlikte gerçekleştiğini söyledi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37,60 kilometre olarak ölçüldüğü aktarıldı. Afette can ve mal kaybı yaşanmadı.

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