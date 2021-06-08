Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da 44 yaşındaki İsmail Atalay sarımsak tarlasına giren köstebekleri öldürmek için av tüfeğiyle bir tuzak hazırladı.

KURDUĞU TUZAĞA KENDİ DÜŞTÜ

Bir süre sonra tuzağı kontrol etmeye giden Atalay tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.

Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu Atalay, olay yerinde hayatını kaybetti.

Durum üzerine olay yerine jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından İsmail Atalay’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Keklik avlamak için kurduğu tuzağa kendisi düştü Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde tuzak kullanıp yasa dışı olarak ‘kurak avı’ yaparken yakalanan şahsa 2 bin TL idari para ve tazminat cezası kesildi.