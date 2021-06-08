Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyüne keşfe giden askeri araç şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk (30) şehit olurken, araçta bulunan avukat Metin Avunca ile Eyüp Bozyel ve Gülcan Bozyel adlı vatandaşlar da hayatını kaybetti. Kazada 1 asker ise ağır yaralandı.

ACI HABER AİLE EVİNE ULAŞTI

Şehit Öztürk'ün İzmir'in Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve askeri erkan tarafından verildi.

ANNE VE BABA FENALAŞTI

Oğullarının şehadet haberini alan anne Hacer Öztürk ve baba Orhan Öztürk ile şehidin eşi Birgül Öztürk fenalaştı. Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.



Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker'in ailesine taziye dileklerini iletti.

MSB: 1 askerimiz şehit oldu MSB Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, bir askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit olduğunu duyurdu.