Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda görülen deniz salyası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi'nden Kuzey Ege’ye kadar ilerleyen müsilaja karşı temizlik seferberliği başlatıldı. Çanakkale sahillerinde yaklaşık 20 ton deniz salyası temizlenmişti.

BOĞAZ HATTINDA GÖRÜLDÜ

Çanakkale’de bugün sert esen poyrazın etkisiyle sahil bandı boğaz hattında müsilaj yeniden yüzünü gösterdi.

Geçtiğimiz hafta boyunca süren şiddetli poyraz nedeniyle Çanakkale sahillerindeki müsilaj, Sarıçay’ın içerisine doldu. Balıkçı barınağı olarak da kullanılan çay içerisindeki teknelere zarar veren müsilaj, su üzerinde oluşturduğu beyaz ve yapışkan tabakayla görenleri de tedirgin ediyor.

15 METRE KALINLIKTA BİR MÜSİLAJ AKINTISI VAR

Karadeniz’den Ege Denizi’ne doğru suyun altından 15 metrelik bir müsilaj akıntısı olduğuna dikkat çeken Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, , “Müsilaj aslında Çanakkale Boğazı’nda görülüyor ama siz görmüyorsunuz. Suyun üzerindekiler, rüzgarın etkisiyle suya basıldığı için görmüyorsunuz. Esasında bunun suyun üzerindeki değil, altındaki kısmı önemli. Yani suyun üzerinde görünenler çürüyerek, parçalanıyor ve suyun üzerine çıkarıyor. Bu da köpüklenmeye neden oluyor. Ama esas suyun içerisindeki kalınlığı ekosounder görüntüsü var. Karadeniz’den gelen akıntıyla Ege Denizi’ne doğru komple akıyor. 15 metre kalınlıkta aktığına dair ekosounder görüntüsünü çalıştayda göstereceğim” dedi.

Bakan Kurum'dan deniz salyası açıklaması Marmara'daki deniz salyası sorunu ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Kurum, yarın eylem planını açıklayacaklarını belirterek, "Teknelerimiz şu an Marmara'da numuneler alıyor. Kirliliğin sebepleri araştırılıyor. Çok kapsamlı bir eylem planı paylaşacağız" dedi.

Deniz salyası için Bakanlık harekete geçti Marmara Denizi'nde giderek artan, canlıların ölümüne yol açan deniz salyası sorunuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4 Haziran'da çalıştay düzenleme kararı aldı.