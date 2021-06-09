Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın en üst katında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, evden kadın çığlıkları geldiğini duyan komşular, polise ihbarda bulundu.

İNTİHARA KALKIŞTI

Çığlıkların yükseldiği eve gelen polis ekipleri, içeri girmek istedi ancak kapı açılmadı.

Polisin geldiğini gören H.İ. isimli şahıs, balkona çıkıp intihara kalkıştı.

Bunun üzerine polis ekipleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

HAVA YASTIĞI AÇILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan balkonun demir parmaklıklarında bacağını sarkan H.İ.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarken, bir yandan kapıyı açmaya başladı.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeri giren polis ekipleri, eli kan içinde kesici aletli olan yabancı uyruklu H.İ. gözaltına aldı.

3 ÇOCUK ANNESİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

H.İ.'nin darp ettiği ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Sara Sami Al Nasran da kurtarılarak ambulansa teslim edildi.

Öte yandan H.İ.'in elindeki kesiğin ise, balkon camına yumruk atmasıyla oluştuğu belirlenirken, Al Nasran ise ifadesi alınmak üzere çocuklarıyla birlikte Avcılar Polis Merkezi Aile İçi Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.