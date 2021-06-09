Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa’nın Mudanya ilçesi Yıldıztepe ile Kumyaka mevkii açıklarında yaşandı.

TEKNE MÜSİLAJLARA TAKILDI

Kendisine ait 8 metre boyundaki teknesi ile Kumyaka iskelesinden denize açılan 47 yaşındaki K.A., bir süre seyrettikten sonra Yıldıztepe açıklarına geldiğinde müsilaj tabakasından geçen teknesinin pervanesi müsilaja takıldı.

Pervaneye bakmak için demir çubukla uzandığı sırada tabakadan kurtulan tekne yol alınca dengesini kaybeden K.A. Marmara’nın müsilaj istilasındaki sularına düştü.

Müsilaj tabakasının ortasında ölüm kalım savaşı veren K.A. ile kaptanı olmadan seyreden tekneyi gören kıyıdaki vatandaşlar, Alo 158 ihbar hattını arayarak haber verdi.

SAHİL GÜVENLİK'TEN OPERASYON

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı harekat merkezine 158 tarafından iletilen bir tekneden vatandaşın düştüğü ve teknenin kendi başına sürüklendiği ihbarı sonrası bölgeye Marmara Grup Komutanlığına bağlı TCSG-25 botu gönderildi.

Olayın yaşandığı sırada Gemlik Körfezi'nde bir başka görevde olan TCSG -25 botu kısa sürede teknenin sürüklendiği bölgeye geldi.

Ekipler tarafından ilk olarak teknenin 150 metre yakınında denize düşen K.A. müsilajların arasında tespit edilerek bot üzerine alınarak kurtarıldı.

Daha sonra geri yolda takılı kalan ve başıboş ilerleyen tekneye ustaca yanaşan Sahil Güvenlik botu üzerinden görevli bir personel atlayarak tekneyi kontrol altına almayı başardı.

Müsilajların arasında can pazarı

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Tekne, kontrol altına alan personel tarafından, denizde fazla kalmadan kurtarılan K.A. ise TCSG-25 botu tarafından Arnavutköy Mudanya yat limanına getirildi.

Hayati tehlikesi olmayan K.A.’ya teknesi marinada teslim edildi.

K.A.’nın teknede tek başına olduğu sırada pervanenin müsilaja takılıp durduğu, pervaneye bakmak isterken teknenin hareket etmesi sonrası denize düştüğü, tekneye çıkmak istese de tekne üzerinde yol olmasından dolayı tekneye çıkmayı başaramadığı ve sahildeki vatandaşlar tarafından farkedildiği belirtildi.

Çanakkale’de müsilaj kabusu sürüyor Çanakkale’de Boğazı’nda Mart ayı itibariyle etkili olmaya başlayan müsilaj (deniz salyası) sert esen poyrazın etkisiyle yeniden Ege Denizi’ne doğru ilerlemeye başladı.

7 ilde müsilaj seferberliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi’ni müsilajdan (deniz salyası) temizlemek için harekete geçti. Bu kapsamda "Marmara Denizi Eylem Planı" hazırlandı. Ardından dün itibarıyla Marmara Bölgesi’nde yer alan İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli sahillerinde denizden müsilaj toplama çalışmaları başladı.

Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme çalışmaları başladı Yüzeyi deniz salyası (müsilaj) ile kaplanan Marmara Denizi için bakanlık tarafından temizlik seferberliği başlatıldı. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Balıkesir'den toplanan salyalar arıtma tesisine gönderildi.